Nomadland - polski zwiastun mocnego kandydata do Oscara od reżyserki Eternals

Nomadland to laureat Złotego Lwa na tegorocznym, 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji oraz Złotej Żaby w konkursie głównym EnergaCAMERIMAGE 2020. Tym samym projekt stał się bardzo mocnym kandydatem do Oscarów w 2021 roku. 20th Century Studios Polska zaprezentowało zwiastun produkcji z napisami w naszym rodzimym języku. Niestety póki co nie podano w nim daty premiery filmu w polskich kinach. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Produkcja opowiada prawdziwą historię kobiety imieniem Fern, która straciła wszystko w czasach Wielkiej Recesji. W tej sytuacji zdecydowała się prowadzić koczowniczy tryb życia, podróżując przez Stany Zjednoczone.

W obsadzie znajdują się Frances McDormand, David Strathairn, Linda May i Charlene Swankie. Reżyseruje Chloe Zhao, która obecnie pracuje nad widowiskiem Marvela Eternals.