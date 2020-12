Outside the Wire - zwiastun filmu Netflixa. Anthony Mackie jako wojskowy android

Netflix

Outside the Wire to nowe widowisko platformy Netflix, które łączy w sobie film wojenny z opowieścią science fiction. Streamingowy gigant zaprezentował pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Akcja produkcji rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Zhańbiony pilot drona zostaje wysłany do niebezpiecznej strefy zmilitaryzowanej, gdzie podejmuje pracę dla oficera-androida, którego zadaniem jest zlokalizowanie urządzenia mogącego sprowadzić zagładę, zanim zrobią to powstańcy.

W obsadzie znajdują się Anthony Mackie, Damson Idris, Emily Beecham, Michael Kelly i Pilou Asbæk. Za reżyserię obrazu odpowiada Mikael Hafstrom. Scenariusz do projektu napisali Rob Yescombe i Rowan Athale.

Outside the Wire - premiera filmu na platformie Netflix 15 stycznia 2021 roku.