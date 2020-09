Nomadland z nagrodą publiczności w Toronto. Co to oznacza w kontekście Oscarów?

materiały prasowe

Nomadland to film oparty na powieści autorstwa Jessiki Bruder pod tytułem Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Produkcja opowiada prawdziwą historię kobiety imieniem Fern, która straciła wszystko w czasach Wielkiej Recesji. W tej sytuacji zdecydowała się prowadzić koczowniczy tryb życia, podróżując przez Stany Zjednoczone. Za kamerą stanęła Chloé Zhao, która niedługo pokaże światu także swój kolejny film, Eternals od Marvela.

Film zdobył Złotego Lwa w Wenecji oraz niezwykle prestiżową nagrodę publiczności na festiwalu w Toronto. To pierwszy taki przypadek w historii, kiedy dana produkcja może pochwalić się takim osiągnięciem. Dlatego niemal pewna jest nominacja do Oscara w kategorii za najlepszy film. Nagrodę w Toronto w ostatnich latach zdobywały m.in. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri oraz Green Book. W większości przypadków kończyło się zatem minimum nominacją.

W ciągu ostatnich ośmiu lat każdy zwycięzca TIFF był nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepszy film.

W obsadzie znajdują się Frances McDormand, David Strathairn, Linda May i Charlene Swankie. Dokładna data premiery filmu w Polsce nie jest jeszcze znana.