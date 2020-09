Oscary: Akademia zmienia standardy kwalifikacji. Nowe wymagania dotyczące różnorodności

fot. materiały prasowe

W czerwcu Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zapowiedziała wprowadzenie nowych standardów kwalifikacyjnych (związanych przede wszystkim z reprezentacjami i inkluzywnością) do walki o Oscara. Standardy zostały już opracowane i oficjalnie ogłoszone, a wprowadzane będą stopniowo w latach 2022-2023, by całkowicie wejść w życie podczas 96. Ceremonii Oscarowej w roku 2024. Te dość istotne zmiany to duży ruch w kierunku dbałości o różnorodność, a przy okazji podwyższenie wymagań. Zdaniem wielu to krok w dobrym kierunku, choć poczyniony dość późno (przypomnijmy hashtag #OscarsSoWhite).

Dyrektorzy Akademii, DeVon Franklin i Jim Gianopulos, stanęli na czele grupy zadaniowej mającej na celu opracowanie standardów, które zostały stworzone na podstawie szablonu standardów różnorodności British Film Institute (BFI).

Według Akademii nowe wymogi dotyczą jedynie kategorii Best Picture (najlepszy film) i nie wpłyną na pozostałe, które będą zgodne z obecnymi standardami kwalifikacyjnymi. Organizacja liczy, że powyższe zasady zachęcą studia i dystrybutorów do zmiany swojego dotychczasowego zachowania, ignorującego starania o odpowiednią reprezentację kobiet i mniejszości.

Dodajmy, że nowe standardy nie wpłyną na obecny, 93. rok Oscarowy, który z powodu pandemii trwa od 1 stycznia 2020 do 28 lutego 2021.

By mieć szansę na nominację do Oscara w kategorii Najlepszy film, obraz będzie musiał spełnić dwa z czterech poniższych standardów:

STANDARD A: REPREZENTACJA NA EKRANIE (film musi spełnić przynajmniej jeden z warunków standardu):

przynajmniej 30% aktorów drugoplanowych/epizodycznych musi reprezentować co najmniej dwie spośród grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby niepełnosprawne (fizycznie lub intelektualnie)

przynajmniej jeden z odtwórców głównych ról lub istotnych ról drugoplanowych musi pochodzić z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej

wątek fabularny (temat, narracja) musi być związany z co najmniej jedną spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące

STANDARD B: ZESPOŁY KREATYWNE I SZEFOWIE DZIAŁÓW (film musi spełnić przynajmniej jeden z warunków standardu):

co najmniej dwa z następujących stanowisk kierowniczych działów kreatywnych powinny być piastowane przez osoby z wspomnianych wyżej mniejszościowych grup: casting, zdjęcia, muzyka, kostiumy, reżyseria, montaż, fryzury, charakteryzacja, produkcja, scenografia, dźwięk, efekty specjalne, scenariusz

co najmniej jeden z powyższych działów powinien być kierowany przez osobę reprezentującą mniejszość rasową lub etniczną

co najmniej 30% całej ekipy filmowej powinny stanowić osoby z wspomnianych wyżej mniejszościowych grup

STANDARD C: PŁATNE PRAKTYKI I STAŻE, OBECNOŚĆ W BRANŻY (film musi spełnić oba warunku standardu):

duże studia i dystrybutorzy muszą mieć stały program płatnych staży w różnych działach. Staże mają być skierowane do osób z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, głuchonieme. Małe studia i niezależni dystrybutorzy muszą mieć co najmniej dwie osoby na płatnych stażach reprezentujące którąś z powyższych grup mniejszościowych

studia/dystrybutorzy/firmy finansujące produkcję filmów muszą oferować programy szkoleń i rozwoju umiejętności osobom reprezentującym jedną z powyższych grup mniejszościowych

STANDARD D: REPREZENTACJA W MARKETINGU, REKLAMIE I DYSTRYBUCJI

studio i/lub wytwórnia muszą mieć na kierowniczych stanowiskach zespołów zajmujących się reklamą/dystrybucją/PR-em co najmniej kilka osób pochodzących z niedostatecznie reprezentowanych grup.