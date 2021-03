Nonexistent Environment Simulator to autorska przeróbka konsoli NES w steampunkowej stylistyce

Źródło: Alexandre Adam / Facebook

Nintendo udowodniło, że konsole z kilkudziesięcioletnim stażem mogą świetnie sprawdzać się w rękach współczesnych graczy. Pojawienie się w dystrybucji NES-a Classic Mini rozpoczęło istny szał na retrogranie. Po debiucie tej zabawki od Nintendo rynek zalały kolejne odświeżone konsole sprzed lat. Cel ich powstania był prosty - miały przypomnieć nam, jak grało się w czasach naszej młodości, u zarania branży .

Również deweloperzy indie dostrzegli siłę nurtu retro i zaczęli masowo zwracać się w stronę pixel artu, aby w ten sposób przyciągnąć przed ekrany tych, którzy z rozrzewnieniem wspominają początki swojej gamingowej przygody. Rozpikselowana, uwspółcześniona grafika w parze z prostą mechaniką okazały się świetnym pomysłem na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. A skoro o parze mowa...

Do nurtu odświeżania klasycznych konsol sprzed lat dołączyły także mniejsze firmy oraz amatorzy, którzy własnym sumptem postanowili przenieść się w czasie i powrócić do ery ośmiobitowców. Konstruktor Alexandre Adam stwierdził, że stylistyka retro idealnie komponuje się ze steampunkiem. I tak zrodził się pomysł, aby przenieść NES-a do świata pary.

Nonexistent Environment Simulator to jedna z najbardziej efektownych przeróbek starych konsol. Twórca zamknął całą elektronikę we wnętrzu drewnianej skrzynki przyozdobionej elementami w kolorze starego złota. Całość naszpikował w pełni funkcjonalnymi mechanizmami rodem ze steampunkowego świata. Masywny przełącznik u szczytu pozwoli zmieniać tryby pracy urządzenia, łańcuszek przy skrytce na kartridże uruchamia NES-a, a telegraf służy do resetowania konsoli. Jest tu nawet zintegrowany ekran lampowy, generator pary oraz subtelnie ukryty trybik do regulacji głośności.

W poniższej galerii można zobaczyć najważniejsze elementy Nonexistent Environment Simulator. Profil twórcy dostępny jest pod tym facebookowym linkiem.