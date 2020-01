Panasonic zaprezentował steampunkowe gogle VR

Mimo iż przyzwyczailiśmy się do nazywania sprzęt do wirtualnej rzeczywistości „okularami VR”, ma on niewiele wspólnego z typowymi ramkami, w których osadzamy szkła korekcyjne bądź przeciwsłoneczne. Współczesne zestawy VR to masywne nakładki na głowę, które skutecznie odcinają nas od całego świata. Projektanci Panasonica stwierdzili, że nie tak powinny wyglądać zabawki tego typu i zaprezentowali światu własną wariację na temat wirtualnej rzeczywistości.

Podczas targów CES w Las Vegas na stoisku japońskiej firmy można było podziwiać gadżet, który do złudzenia przypomina rekwizyt ze steampunkowego filmu bądź przerośnięte lenonki. Pod tą niepozorną obudową skrywa się jednak wysoce zaawansowany zestaw do wirtualnej rzeczywistości: Panasonic umieścił na klasycznych okularowych oprawkach zminiaturyzowane moduły przetwarzania obrazu. Do konstrukcji sprzętu wykorzystano panele micro OLED pracujące w rozdzielczości UHD, które mają zapewniać krystalicznie czysty obraz. Producent pochwalił się także, że jest to pierwsza na świecie jednostka VR kompatybilna z technologią HDR, która poprawia zakres dynamiczny barw.

Niestety, ta zabawka ma kilka poważnych wad. Według redaktorów The Verge układ optyczny jest nieco zbyt ciężki, przez co sprzęt ma tendencję do zsuwania się z oczu. Z kolei panele OLED są zaskakująco małe, przez co użytkownik ma mocno ograniczony zakres widzenia w porównaniu z innymi zestawami funkcjonującymi na rynku.

Panasonic UHD HDR VR

Na tym jednak nie koniec. Obecnie możemy rozmawiać wyłącznie o wczesnej wersji prototypowej, która nie prędko pojawi się na rynku. Nie wiadomo także, czy Panasonic w ogóle wejdzie do branży VR zdominowanej przez HTC, Valve i Oculusa. Na razie firma eksperymentuje z technologią wirtualnej rzeczywistość i choć zapowiada, że dalej będzie prowadzić prace nas goglami VR, nie mamy pewności, czy zdecyduje się na obranie tej nietuzinkowej, steampunkowej ścieżki.