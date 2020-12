Noomi Rapace wcieli się w Hamleta w zupełnie nowej adaptacji tragedii Williama Shakespeare’a

Ali Abbasi (nominowana do Oscara Granica) odpowie za nową wersję Hamleta - tym razem tytułowy bohater będzie kobietą. Scenariusz napisze Islandczyk Sjón Sigurdsson. Abassi, reżyser pochodzenia szwedzko-duńsko-irańskiego, nakręci film wraz ze studiem Meta Film; będzie to ich kolejna współpraca po wspominanej Granicy. Prace produkcyjne (zorganizowane wraz z Boom Films) ruszą jesienią 2021 roku.

Abbasi zapowiedział swój projekt słowami:



Shakespeare ukradł nam historię Hamleta. Teraz nasza kolej, by ją odzyskać i stworzyć wersję tak krwawą i szaloną, że autor przewróci się w grobie. Sprawimy że Hamlet znów będzie wielki!

Hamlet to wymarzony projekt w najczystszej, najbardziej wybuchowej odsłonie. Miałam nadzieję, marzyłam - marzyłam o tym odkąd zostałam aktorką. Mówię tu nie tylko o materiale, ale i całym tym kreatywnym sojuszu. Ali, Sjón i Meta to najwyższa półka, odważni i przełomowi, każdy na swój sposób. Odtworzenie tej duńskiej historii w skandynawskim wydaniu i przekazanie go światu z tą grupą to prawdziwe marzenie - komentuje Rapace.