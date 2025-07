Punisher kontra motocykliści! Nowe nagrania z planu i powrót ważnej postaci z serialu Netflixa

Marvel/Disney+

Codziennie publikowane są nowe materiały z planu zdjęciowego specjalnego projektu z Punisherem Jona Bernthala dla Kinowego Uniwersum Marvela. Dzisiejsze nagrania pokazują Franka Castle w akcji przeciwko grupie niezidentyfikowanych motocyklistów. Powraca też ważna postać z jego solowego serialu jeszcze z czasów Netflixa!

Na nagraniach z planu widzimy Franka Castle siejącego zniszczenie na ulicach Nowego Jorku podczas potyczki z niezidentyfikowanymi motocyklistami. W tle panuje spore zamieszanie, a on w walce używa kija bejsbolowego. Co ciekawe, powraca też ważna postać z serialu Netflixa. Na nagraniach widzimy Jasona R. Moore'a, który w Punisherze wcielił się w postać Curtisa "Curta" Hoyle'a. To niepełnosprawny weteran, który podczas służby stracił nogę. Po powrocie do kraju zdecydował się na organizowanie spotkań mających na celu wspieranie innych żołnierzy po zakończeniu służby, którzy nie radzili sobie z ponownym przystosowaniem do społeczeństwa. Niechętnie, ale przystał do walki Franka Castle'a z Billym Russo.

Oto zdjęcie i nagrania z planu:

Wiemy, że w specjalnej produkcji pojawi się prawdopodobnie Ma Gnucci, która była przeciwniczką Franka Castle w komiksach. W nich też nasłała zabójców, żeby się go pozbyli za pieniądze. Niewykluczone, że motocykliści na nagraniach to właśnie najęte zbiry chcące upolować Punishera w imieniu Gnucci, której restauracja była widoczna na jednym ze zdjęć z planu kilka dni temu.

