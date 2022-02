Nope - zapowiedź zwiastuna nowego filmu Jordana Peele'a. Jest data premiery wideo

fot. screen ze zwiastuna

Nope to nowy horror, który reżyseruje Jordan Peele, twórca Uciekaj! i To my. Jak na razie zadebiutował tylko tajemniczy plakat produkcji. Jednak do sieci trafiła zapowiedź pierwszego zwiastuna horroru. Zadebiutuje on w czasie Super Bowl, meczu finałowego ligi futbolu amerykańskiego NFL. Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z 13 na 14 lutego czasu polskiego. Zapowiedź zwiastuna składa się z obrazów z poprzednich dwóch filmów reżysera, jednak od 0:24 pojawiają się krótkie ujęcia z samego Nope. Wideo jest dostępne poniżej.

Szczegóły fabuły projektu są trzymane w tajemnicy. Plakat produkcji przedstawiał tajemniczą chmurę unoszącą się nad pewnym miasteczkiem, wokół której pewnie skupiać będzie się historia w filmie.

Nope - zapowiedź zwiastuna

Nope

W obsadzie znajdują się Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun. Peele nie tylko wyreżyserował, ale również napisał scenariusz filmu.

Nope - premiera filmu w USA 22 lipca 2022 roku.

