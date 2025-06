Serial Mass Effect dostał showrunnera. Prace nad adaptacją nabierają tempa

fot. BioWare

Po długim okresie przygotowań serial Mass Effect od Amazon MGM Studios wreszcie nabiera tempa. Do projektu dołączył Doug Jung jako główny showrunner. Współpracuje on z Danem Caseyem, który od niemal roku pracuje nad scenariuszem. Wśród jego wcześniejszych projektów telewizyjnych Junga znajdują się m.in. Mindhunter(Netflix), Banshee (Cinemax) oraz Big Love (HBO). W kinie współtworzył scenariusz do filmu Star Trek: W nieznane (Paramount)

O czym jest seria Mass Effect?

Seria gier Mass Effect, stworzona przez studio BioWare, zadebiutowała pierwszą produkcją w 2007 roku i szybko zdobyła status kultowej sagi science fiction. Jej głównym bohaterem (lub bohaterką, w zależności od wyboru gracza) jest komandor Shepard, doświadczony żołnierz, który zostaje wciągnięty w epicką walkę o ocalenie galaktyki przed zagładą z rąk starożytnej, mechanicznej rasy, znanej jako Żniwiarze.

Cykl składa się z trzech części tworzących spójną trylogię, którą później rozszerzono o spin-off Mass Effect: Andromeda. Obecnie trwają intensywne prace nad następną odsłoną serii, która ma kontynuować dziedzictwo tego uwielbianego uniwersum.