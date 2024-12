Zaplątani - kto wyreżyseruje nowe live-action Disneya? Negocjacje prowadzi TEN filmowiec

Źródło: materiały prasowe

Prestiżowy portal Deadline informuje, że Michael Gracey jest w trakcie negocjacji z Disneyem w sprawie wyreżyserowania filmu aktorskiego Zaplątani. Twórca jest znany z biografii muzycznych, takich jak nominowany do Oscara musical Król rozrywki, P!nk: Tyle już wiem i tegoroczny Better Man: Niesamowity Robbie Williams.

Disney już od jakiegoś czasu tworzy wersje aktorskie swoich klasyków. Zobaczyliśmy już między innymi live-action Aladyna, Małej Syrenki czy Pięknej i Bestii. Za to w 2025 roku ma zadebiutować Śnieżka z Rachel Zegler w roli głównej. W końcu przyszła kolej na Zaplątanych z 2010 roku. czyli disnejowską wersję historii o Roszpunce. Animacja zadebiutowała w 2010 roku i okazała się ogromnym sukcesem. Film zarobił ponad 590 milionów dolarów na całym świecie i otrzymał nominację do Oscara za piosenkę I See the Light. Roszpunka szybko podbiła serca widzów i wywalczyła sobie miejsce wśród najpopularniejszych księżniczek Disneya.

Na ten moment nie wiemy praktycznie nic o live-action Zaplątanych. Jedynie tyle, że najnowszą wersję scenariusza napisała Jennifer Kaytin Robinson, które ma na koncie hit Netflixa Zróbmy zemstę i odpowiada za reboot kultowego horroru Koszmar minionego lata. Nie pojawiły się jeszcze żadne informacje o castingu i fabule. Możemy się jednak domyśleć, że historia będzie bardzo zbliżona do animowanej wersji.