Fani Wiedźmina na całym świecie zachwyceni pracą Polaka. Musicie ją zobaczyć

W lutym tego roku informowaliśmy o ambitnych planach polskiego artysty. Jakub Kwiatkowski podjął się stworzenia ogromnego tryptyku z postaciami z Wiedźmina 3, który miał być nie tylko największym fanowskim projektem związanym z tym uniwersum, ale również swoistym hołdem dla gry, która niedawno obchodziła swoje 10. urodziny. Grafik wspominał też, że zależy mu na tym, aby informacje o jego dziele dotarły do twórców gry. Choć prace nad projektem trwały łącznie cztery lata (pierwszy szkic powstał 28 kwietnia 2021 roku), to założony cel udało się zrealizować w stu procentach!

Niedawno Kwiatkowski ukończył swoje dzieło i pochwalił się nim na swoim profilu na Instagramie oraz na TikToku. Całość składa się z trzech części, na których znalazły się postacie z podstawowej kampanii Wiedźmina 3, a także z dwóch fabularnych rozszerzeń – Serc z Kamienia oraz Krwi i Wina. Tryptyk został dostrzeżony przez CD Projekt i udostępniony na oficjalnym profilu marki w serwisie X.

Z całym procesem powstawania tego imponującego tryptyku możecie zapoznać się w poniższym wpisie.

Wiedźmin 3, mimo dziesięciu lat na karku, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Niedawno poinformowano, że gra sprzedała się w ponad 60 milionach egzemplarzy.

Poprosiliśmy autora o przybliżenie historii powstania tego dzieła. Tak nam opowiedział:

- Stworzyłem największy na świecie obraz z Wiedźmina 3, a wszystko zaczęło się na studiach, gdzie miałem stworzyć pracę, która będzie pewnego rodzaju parafrazą. Było to cztery lata temu i wówczas pomyślałem, że fajnie byłoby stworzyć tryptyk z Wiedźmina inspirowany średniowiecznymi klasykami. No i tak się zaczęło.

Dzisiaj mogę się Wam pochwalić efektem, bo po czterech latach stworzyłem największy i najbardziej detaliczny plakato-obraz do tej pory – 200 cm na 100 cm, rysowany ręcznie, niemal dzień w dzień przez ostatnie pół roku. Wcześniej czas głównie poświęciłem na przygotowanie kompozycji, a także na zaplanowanie, jakie środki będą do tego wykorzystane. Nie kryję również, że w pierwszej kolejności chciałem ukończyć studia artystyczne, by mieć pewność, że po obronie magisterki mogę w pełni poświęcić się temu projektowi, jednocześnie będąc bardziej spokojnym o mój poziom doświadczenia jako artysty, grafika i rzemieślnika.

Tryptyk z Wiedźmina 3, celebrujący 10-lecie gry, to jednocześnie największy NA ŚWIECIE obraz z samego Wiedźmina 3. Aż mam łzy w oczach, gdy pomyślę, ile pracy, setek godzin, wyrzeczeń (i wydatków) to kosztowało. Niemniej to wszystko było tego warte, bo za mną najcudowniejsza przygoda, po której z pewnością mogę siebie nazwać wiernym fanem Sagi.

Cały proces śledziły na TikToku i Instagramie setki tysięcy osób, do których dotarł film promujący serię, w której postać po postaci, detal po detalu, zbliżałem się do wielkiego finału.

Chciałbym podziękować każdemu, kto mnie wsparł – czy to dobrym słowem, czy konsultacjami, czy też umiejętnościami, jak chociażby drukarni Braci Wielińskich, u których zrealizowałem wydruk na drewnianej płycie, dzięki której mój wielki projekt przygotowywany do druku ujrzał światło dzienne w fizycznej formie.

Co dalej? Na pewno nieraz stworzę jeszcze prace związane z Wiedźminem. Szczególnie z nadchodzącą częścią czwartą i Ciri w roli głównej (jedna praca nawet już powstała!). Oprócz tego chciałbym oddać sprawiedliwość postaci Triss, której zabrakło na tryptyku, i zamieścić ją na plakacie do Wiedźmina 2 oraz remake’u części pierwszej.

Co do innych artystycznych planów – chyba najważniejsze: tworzę własny, autorski komiks, nawiązujący do mitologii słowiańskiej, dziejący się w Polsce w czasach PRL-u. Mam już za sobą 130 stron, które oddałem jako swoją pracę magisterską. Czeka mnie jeszcze osiem tomów, więc nie braknie materiału, którym z przyjemnością podzielę się z fanami!

Więcej opowiem już niebawem na swoich social mediach, gdzie oficjalnie zapowiem projekt. Jestem przekonany, że moja Marzanna przypadnie do gustu niejednemu fanowi i fance Białego Wilka. Tego sobie i Wam przynajmniej życzę. Jako jeden z fanów wiedźmińskiej sagi biorę sobie ten cel jako priorytet.

Jestem również bardzo wdzięczny CD PROJEKT RED, którzy – po wielokrotnym zalaniu przeze mnie oznaczeniami – udostępnili moją pracę na swoich social mediach. Cieszę się, że dziesięciolecie tak wspaniałej gry mogę świętować razem z nimi.