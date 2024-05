Nuremberg z pierwszymi zdjęciami. Russell Crowe wcieli się w nazistowskiego zbrodniarza

fot. Scott Garfield

Reklama

Nuremberg to nowy film Jamesa Vanderbilta, twórcy Niewygodnej prawdy z 2015 roku, który oparty jest na książce Göring i psychiatra. Tragiczny pojedynek umysłów autorstwa Jacka El-Haia. Produkcja skupi się na podpułkowniku Douglasie Kelleyem, amerykańskim psychiatrze wojskowym, który rozpoczyna rozmowy z grupą nazistowskich zbrodniarzy sądzonych pod koniec wojny. Jednym z nich jest Hermann Göring, w tej roli Russell Crowe, działacz i oficer działający w III Rzeszy. Historia o głośnym procesie norymberskim została już wcześniej zekranizowana chociażby w filmie Wyrok w Norymberdze z 1961 roku, ale perspektywa Kelleya została w nim ograniczona. Nowy film to zmieni i przedstawi wydarzenia oczami psychiatry.

Nuremberg - pierwsze zdjęcia

Nuremberg

Douglas Kelley, w którego wcieli się Rami Malek, był oficerem wojskowym wywiadu USA, służąc jako główny lekarz psychiatrii w więzieniu w Norymberdze, podczas odbywających się procesów, w których sądzono nazistów. Dokonał oceny psychiki niemieckich przywódców III Rzeszy, takich jak Rudolf Hess, Julius Streicher i Karl Dönitz. Film Nuremberg nie będzie skupiał się na samym procesie, ale na rozmowach Kelleya z oskarżonymi, którzy stanęli przed sądem.

Vanderbilt wspomniał, że pomysł na film przyszedł mu do głowy jeszcze przed publikacją książki Jacka El-Haia w 2013 roku. Reżyser miał okazję przeczytać propozycję powieści, która dotyczyła relacji Kelleya z Göringiem. Zafascynowała go do tego stopnia, że postanowił przenieść na duży ekran opowieść, która wydarzyła się między bohaterami i to w tak newralgicznym punkcie historii.

Nuremberg - obsada

James Vanderbilt napisze również scenariusz Nuremberg, a autorem zdjęć jest Dariusz Wolski. W obsadzie poza Crowem i Malekiem znaleźli się Michael Shannon, Richard E. Grant, Leo Woodall, John Slattery, Lydia Peckham, Wrenn Schmidt, Lotte Verbeek, Andreas Pietschmann, Colin Hanks, Mark O'Brien, Wolfgang Cerny oraz Fleur Bremmer.

Nuremberg – data premiery nie została jeszcze wyznaczona. Podczas tegorocznego festiwalu w Cannes film będzie szukał dystrybutora.