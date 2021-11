Nosorożec - zwiastun filmu ukraińskiego aktywisty społecznego Ołeha Sencowa

Next Film

Nosorożec jest filmem w reżyserii Ołeha Sencowa, który swoją premierę międzynarodową premierę miał w konkursowej sekcji Orizzonti, 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jest to dramat kryminalny, rozgrywający się na Ukrainie w latach 90., podczas transformacji Związku Radzieckiego. Młody człowiek o pseudonimie Nosorożec zaczyna jako drobny złodziejaszek, by szybko wspinać się w hierarchii przestępczej. Zna tylko przemoc i okrucieństwo. Nie ma nic do stracenia. Czy w końcu znajdzie szansę na odkupienie?

Film został zrealizowany w koprodukcji ukraińsko-polsko-niemieckiej ze wsparciem Funduszu Rady Europy Eurimages. W obsadzie są Serhij Filimonow, Jewhen Czernikow, Jewhen Grygorjew, Alina Zewakowa. Zobaczcie zwiastun:

Nosorożec

Film w kinach od 10 grudnia 2021 roku.