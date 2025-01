materiały prasowe

Kiedy w 2019 roku debiutował pierwszy zwiastun Sonica, a w sieci wybuchła wrzawa z powodu znienawidzonego przez fanów gry nowego designu postaci, nikt raczej się nie spodziewał, że będzie to kinowa seria, która otrzyma własną trylogie, osiągnie wiele sukcesów finansowych, a także doczeka się zapowiedzi czwartej części. Historia Sonica jest jedną z ciekawszych w branży, a potrwa co najmniej jeszcze kilka lat, bo właśnie poznaliśmy datę premiery Sonica 4.

Sonic 4 - data premiery

Zdaniem Deadline Sonic 4 ma zadebiutować w kinach na całym świecie 19 marca 2027 roku. W ramach przypomnienia - Sonic 3: Szybki jak błyskawica zarobił do tej pory na całym świecie 422 mln dolarów. Jest to również sukces pod względem krytycznym - to najlepiej oceniana odsłona serii do tej pory, która spodobała się i krytykom i publiczności. W serwisie Rotten Tomatoes cieszy się wynikiem kolejno 88% i 95%.

Paramount informował również, że Sonic przynosi duży zysk za sprawą sprzedaży cyfrowej oraz wypożyczeń. Podobno niebieski jeż z gier wygenerował w ten sposób już ponad 180 mln dolarów.

Grafiki koncepcyjne z Sonic 3. Szybki jak błyskawica - czego nie wykorzystano?

