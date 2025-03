Nothing Phone (3a) i (3a) Pro: nowa era smartfonów średniej półki z flagowymi funkcjami

fot. Nothing

Firma Nothing właśnie zaprezentowała wyczekiwane smartfony z serii Phone (3a) i Phone (3a) Pro. Modele te łączą innowacyjne rozwiązania technologiczne z charakterystycznym, minimalistycznym designem, oferując użytkownikom sprzęt, który przebija konkurencję na średniej półce cenowej.

Design: futuryzm i ekologia

Oba modele Nothing Phone (3a) wyróżniają się szklanymi panelami tylnymi, dopracowaną symetrią oraz wzmocnioną konstrukcją odporną na pył i wodę (klasa IP64). To także najbardziej ekologiczne smartfony Nothing – ślad węglowy wynosi zaledwie 51,3 kg CO2e, co stanowi rekord marki.

Aparaty: zoom optyczny, AI i profesjonalna jakość

Seria Phone (3a) wprowadza najbardziej zaawansowany system kamer w historii Nothing:

Phone (3a):

Główny sensor 50 MP (współpraca z Samsungiem) + ultraszerokokątny obiektyw Sony.

2x zoom optyczny, rozszerzany do 30x dzięki algorytmom AI.

Przedni aparat 32 MP.

Phone (3a) Pro:

Peryskopowy teleobiektyw z 3x zoomem optycznym (do 60x z AI) i stabilizacją obrazu.

Czujnik Sony LYTIA 600 – idealny do portretów i makro (ostrość z 15 cm!).

Przedni aparat 50 MP z nagrywaniem 4K i stabilizacją AI.

Oba modele wykorzystują TrueLens Engine 3.0, który łączy przetwarzanie AI i technologię wieloklatkową, aby zapewnić zdjęcia o jakości profesjonalnego sprzętu.

Wydajność: Snapdragon 7s Gen 3 i 20 GB RAM

Pod maską pracuje procesor Snapdragon 7s Gen 3, który oferuje:

33% szybsze działanie niż modelu Nothnig Phone (2a).

11% wydajniejszą grafikę (Adreno GPU).

RAM Booster – do 20 GB pamięci (fizycznej + wirtualnej).

92% szybsze przetwarzanie AI – gotowy na przyszłe aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Komora parowa o powierzchni 4500 mm² redukuje temperaturę urządzenia o 23%, zapewniając stabilną pracę nawet podczas długiego grania.

fot. Nothing

Wyświetlacz i bateria: dwa dni na jednym ładowaniu

Ekran 6,77 cala z adaptacyjną częstotliwością 120 Hz i jasnością do 3000 nitów (o 131% więcej niż w Phone 2a).

Bateria 5000 mAh – wystarczy na dwa dni użytkowania.

Szybkie ładowanie 50 W – 50% naładowania baterii w 20 minut.

fot. Nothing

Nothing OS 3.1: Personalizacja i Essential Space

System oparty na Androidzie 15 oferuje:

Monochromatyczne motywy i ukrywanie ikon dla minimalistów.

Essential Space – cyfrowy notatnik z AI do zapisywania pomysłów głosem, tekstem lub obrazem (wczesny dostęp).

6 lat aktualizacji – 3 lata nowych wersji Androida i 6 lat wsparcia bezpieczeństwa.



Ceny i dostępność w Polsce

Nothing Phone (3a) 8+128 GB: 1569 zł

Nothing Phone (3a) 12+256 GB: 1779 zł

Nothing Phone (3a) Pro 12+256 GB: 2049 zł

Smartfony trafią do sprzedaży 11 marca (wersja podstawowa) i 25 marca (Pro) w sklepach X-kom i Media Expert. Już dziś można je zamówić w przedsprzedaży na stronie nothing.tech.

O marce Nothing

Londyńska marka, założona w 2020 roku, sprzedała już 7 milionów minimalistycznych smartfonów, stawiając na połączenie innowacji, designu i zrównoważonego rozwoju. Nowa seria Phone (3a) to kolejny krok w jej misji, by technologia była źródłem radości, a nie rozpraszania.