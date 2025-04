fot. Paramount Pictures // Empire

Powoli zbliża się premiera ósmej części, w której ponownie zobaczymy w akcji Toma Cruise'a. W obsadzie filmu są również Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Pom Klementieff, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Katy O'Brian, Angela Bassett i Esai Morales.

W sieci opublikowano nowy ekscytujący zwiastun Mission: Impossible - The Final Reckoning, w którym Ethan Hunt walczy na śmierć i życie pod wodą, w powietrzu i mrozie. Trailer znajduje się na początku poniższej galerii.

Mission: Impossible - The Final Reckoning - zwiastun, zdjęcia

Simon Pegg o Mission: Impossible 8

Simon Pegg, który wciela się Benji'ego Dunna, powiedział w rozmowie z serwisem ScreenRant, że Mission: Impossible: The Final Reckoning był jego ulubioną z sześciu części, w których zagrał. Dodał, że kręcili sceny w Arktyce oraz RPA. Do tego wyczyny kaskaderskie, które wykonywał Cruise przechodziły ludzkie pojęcie.

Wiele osób pyta: "Czy on jest szalony?". Ale on nie jest. Jest niewiarygodnie skupiony i niesamowicie ostrożny, jeśli chodzi o te wyczyny kaskaderskie. Przeprowadza próby i trenuje, ale robi to, ponieważ tak bardzo zależy mu na kinowym doświadczeniu widzów, że dosłownie zaryzykuje życie. Co wciąż robi i oglądanie tego było o wiele bardziej inspirujące.

Aktor dodał, że żegnał się Cruise'em już kilka razy na przestrzeni lat, nie wiedząc czy po kolejnym wyczynie go jeszcze zobaczy. Na koniec przyznał, że nadchodząca produkcja jest kulminacją wszystkich ośmiu filmów i robi to w piękny sposób. Pochwalił reżysera Christophera McQuarrie'a, który stworzył znakomitą historię dla Ethana, a widzowie, którzy pamiętają każdy film z serii zauważą wiele nawiązań. Pegg powiedział, że wszystko się ze sobą świetnie łączy i będzie to niezła przejażdżka.

Mission: Impossible - The Final Reckoning - premiera w kinach 23 maja.

