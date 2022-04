Now & Then - pierwszy zwiastun serialu Apple TV+. Zagadka kryminalna sprzed 20 lat

Fot. screen zwiastuna @Apple TV na YouTubie

Apple TV+ opublikowało pierwszy zwiastun nowego serialu zatytułowanego Now & Then. Akcja rozgrywa się w Miami i opowiada o grupie najlepszych przyjaciół. Życie bohaterów całkowicie się zmienia, gdy jedno z nich umiera. Po dwudziestu latach od tragicznego wydarzenia ponownie spotykają się, gdy na horyzoncie pojawia się nowe wspólne zagrożenie. Co tak naprawdę wydarzyło się, gdy byli młodsi? Właśnie na to pytanie spróbuje odpowiedzieć detektyw, która nie była w stanie rozwikłać tej zagadki lata temu i pragnie w końcu uzyskać odpowiedzi.

Now & Then - zwiastun nowego serialu Apple TV+

W obsadzie serialu Apple TV+ zagrają między innymi Rosie Perez, Manolo Cardona, Marina de Tavira, José María Yazpik, Soledad Villamil i Maribel Verdú.

Rosie Perez wcieli się we Florę - detektywa z obsesją na punkcie nierozwikłanej sprawy przez lat. Željko Ivanek zagra jej partnera, który próbuje trzymać ją z daleka od kłopotów. Jako szóstkę przyjaciół za czasów młodości zobaczymy takich aktorów jak Jorge Lopez, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte i Miranda de la Serna.

Kiedy premiera Now & Then? Trzy z ośmiu odcinków zadebiutują 20 maja 2022 roku, a pozostałe będą się pojawiać co tydzień, w każdy piątek.