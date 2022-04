Constellation - nowy kosmiczny thriller od Apple TV+. W obsadzie Noomi Rapace i Jonathan Banks

Fot. Materiały prasowe

Apple TV+ oficjalnie dało zielone światło do thrillera psychologicznego zatytułowanego Constellation. W serialu wystąpią Noomi Rapace (Dziewczyna z tatuażem) i Jonathan Banks (Zadzwoń do Saula). Projekt został stworzony i napisany przez Petera Harnessa (The War of the Worlds). Reżyserią zajmie się Michelle MacLaren (Breaking Bad).

W serialu Constellation od Apple TV+ Noomi Rapace wcieli się w Jo, kobietę powracającą do Ziemi po katastrofie w kosmosie - tylko po to, by odkryć, że na miejscu brakuje kluczowych elementów jej życia. Produkcja będzie eksplorować mroczne zakamarki ludzkiej psychiki i podążać za bohaterką, która za wszelką cenę próbuje odkryć ukrytą prawdę na temat podróży kosmicznych. A także odzyskać wszystko, co straciła.

Jonathan Banks wcieli się Henry'ego, nagrodzonego Noblem fizyka, którego sekretne odkrycia były chronione przez Jo, póki kobieta nie powróci.

Producentami wykonawczymi Constellation są David Tanner (Small Axe), Tracey Scoffield (Small Axe), Caroline Benjo (No Man’s Land), Simon Arnal (No Man’s Land), Carole Scotta (No Man’s Land) i Justin Thomson (Liaison). Data premiery na Apple TV+ jest jeszcze nieznana.