Nowa Gęsia skórka ma zwiastun. Gwiazda Przyjaciół straszy dzieci

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Gęsia skórka z 2023 roku odniosła duży sukces na platformie Disney+, ale zamiast zrealizować drugi sezon, podjęto decyzję, że serial będzie antologią. Nowa odsłona nosi tytuł Goosebumps: The Vanishing i podobnie jak pierwszy serial, jest inspirowana książkami R.L. Stine'a. Główną rolę gra David Schwimmer, znany przede wszystkim z serialu Przyjaciele.

Nowa Gęsia skórka – zwiastun

Nowa Gęsia skórka – opis fabuły

Historia rozpoczyna się, gdy bliźniacy Devin i Cece Brewer zostają wysłani do Gravesend na Brooklynie, aby spędzić lato z ojcem. Taka jest ich rzeczywistość po rozwodzie rodziców. Kiedy pojawia się zagrożenie, szybko zdają sobie sprawę, że skrywa się tam mroczna tajemnica. Łańcuch wydarzeń prowadzi do ujawnienia prawdy o tym, co stało się z czwórką nastolatków, którzy zniknęli w 1994 roku.

Zaginionych nastolatków odgrywają Arjun Athalye, Eloise Payet, Christopher Paul Richards i Kyra Tantao. W obsadzie znajdują się także Ana Ortiz, Sam McCarthy, Jayden Bartels, Elijah Cooper, Galilea La Salvia, Francesca Noel, Stony Blyden oraz Sakina Jaffrey.

Showrunnerką i jedną z producentek wykonawczych jest Hilary Winston. W gronie producentów znajdują się również Nicholas Stoller, Rob Letterman, Neal H. Moritz, Iole Lucchese, Pavun Shetty, Conor Welch, Caitlin Friedman oraz Erin O'Malley.

Premiera serialu zaplanowana jest na 10 stycznia 2025 roku na Disney+.