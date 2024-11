Nowa Gra o tron, 2. sezon Peacemakera Biały lotos i inne. Fragmenty seriali HBO z 2025 roku

Fot. Materiały prasowe

W oficjalnym zwiastunie platformy Max zapowiadającym ofertę na 2025 rok pojawiają się sceny z nadchodzących sezonów popularnych seriali, takich jak Biały lotos, Prawi Gemstonowie, The Last of Us, Pozłacany wiek, Komediantki, Próba generalna oraz I tak po prostu.

Oprócz tego, wideo promuje również nowe produkcje. Znalazły się w nim fragmenty takich tytułów: Witajcie w Derry (prequel kultowego horroru To), Duster (thriller osadzony w latach 70.), Diuna: Proroctwo, The Pitt (współczesny serial medyczny), The Chair Company (serial komediowy), Task z Markiem Ruffalo, oraz nowego serialu z uniwersum Gry o tron – A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Max - wideo na 2025 rok

Diuna: Proroctwo - o czym jest serial?

Najbliższą premierą z wymienionych tytułów jest Diuna: Proroctwo, która zadebiutuje w platformie Max już w nocy z 17 na 18 listopada czasu polskiego.

Akcja serialu Diuna: Proroctwo toczy się 10 000 lat przed wydarzeniami z filmowego hitu Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Historia opowiada o siostrach Valyi i Tuli Harkonnen, które mierzą się z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości i zakładają legendarny zakon Bene Gesserit.

Showrunnerkami serialu są Alison Schapker, odpowiedzialna także za scenariusze odcinków, oraz Anna Foerster, reżyserka kilku epizodów. W obsadzie znaleźli się: Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Josh Heuston i Edward Davis.