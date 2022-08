Nowa Lara Croft - mamy idealną kandydatkę? To zdjęcie przekonało Edgara Wrighta

Fot. Materiały prasowe

Audrey Plaza w programie The Tonight Show With Jimmy Fallon promowała swój najnowszy projekt, czyli thriller Emily the Criminal. Aktorka znana ze swojego komediowego talentu wcieliła się w tytułową rolę.

Podczas programu zdradziła, że Edgar Wright, znany ze Scott Pilgrim kontra świat i Baby Driver, widząc jej zdjęcia z widowiska pomyślał, że będzie idealną kandydatką na Larę Croft do następnego Tomb Raidera.

Wspomniane zdjęcie z Emily the Criminal było okładką do numeru MovieMaker. Audrey Plaza jest na nim ubrana w podkoszulek.

Gdy prowadzący Jimmy Fallon spytał się jej, czy będzie myślała o innych rolach w kinie akcji w przyszłości, aktorka ujawniła, że Edgar Wright był pewien, że to ona zagra znaną archeolożkę.

Emily the Criminal - okładka MovieMaker

O mój Boże, jesteś nową Larą Croft? Nowym Tomb Raiderem?

Audrey Plaza kontynuowała:

Edgar Wright autentycznie myślał, że zostałam obsadzona w Tom Raiderze. Po tym sprawdziłam i faktycznie trwają teraz castingi do filmu.

Emily the Criminal zadebiutowała na początku 2022 roku na Sundance Film Festival.