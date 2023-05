Nowa powieść Brandona Sandersona. Czym tym razem zaskoczy nas pisarz?

Mag

Na polski rynek, za sprawą Wydawnictwa Mag, trafia nowa powieść Brandona Sandersona. W książce Oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii poznamy historię maga, który stracił pamięć, a dodatkowo- jak samy tytuł wskazuje - znalazł się w średniowiecznej Anglii.

Brandon Sanderson to popularny autor specjalizujący się w fantastyce. Zasłynął przede wszystkim z wykreowania uniwersum Cosmere, w którym osadza akcję większości swoich powieści, ale nie stroni też od pisanie innych fabuł - także dla młodszych czytelników.

Książka Oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii była jednym z czterech "tajnych projektów" Sandersona, na które zbierał pieniądze na portalu wspieraczkowym.

Oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii - opis i okładka

Źródło: Mag

Samodzielna opowieść łącząca Jasona Bourne’a, epicką fantasy i podróże w czasie, w której jedyną szansą cierpiącego na amnezję czarodzieja na przeżycie w średniowiecznej Anglii jest odzyskanie wspomnień.

Mężczyzna trafia do średniowiecznej Anglii. Nie pamięta kim jest, skąd pochodzi ani dlaczego się tu znalazł. Ściga go grupa ludzi z jego własnego czasu, a jego jedyną nadzieją na przetrwanie jest odzyskanie wspomnień, znalezienie sojuszników wśród miejscowych, a może nawet zaufanie ich przesądom. Jego jedyną pomocą z „prawdziwego świata” powinien być przewodnik pod tytułem Oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii, ale jego egzemplarz wybuchł w drodze. Nieliczne ocalałe fragmenty dały mu pewne wskazówki co do jego sytuacji, ale czy uda mu się zrozumieć je wystarczająco szybko, by przeżyć?