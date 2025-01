Kto powinien zagrać Wonder Woman? Fan arty z trzema kandydatkami - wśród nich gwiazda Krzyku!

fot. Warner Bros. Discovery

Odkąd dowiedzieliśmy się, że Gal Gadot nie wróci już do swojej roli jako Wonder Woman, fani zastanawiają się, kto mógłby zostać jej następczynią. Wśród wielu propozycji do najpopularniejszych zdecydowanie należą Adria Arjona (Andor, Hit Man), Melissa Barrera (Krzyk, Abigail) oraz May Calamawy (Moon Knight). Artysta koncepcyjny Felipe Illa udostępnił najnowsze grafiki przedstawiające te aktorki w różnych kostiumach Diany. Przyjrzyjcie się sami!

Wonder Woman - fan arty z kandydatkami do roli

Post udostępniony przez Felipe Illa (@felipe.illaart)

Post udostępniony przez Felipe Illa (@felipe.illaart)

Ze wszystkich trzech propozycji to Adria Arjona wydaje się tym najczęściej wybieranym fancastem. Sieć obiegły nawet plotki, że aktorka może być rozważana do tej roli, ponieważ niedawno zauważono ją w towarzystwie Jasona Momoy. Aktor świętował swoją rolę jako Lobo w nadchodzącym filmie Supergirl: Woman of Tomorrow.

Dajcie znać w komentarzach, kto Waszym zdaniem powinien wcielić się w Wonder Woman w DCU.

DC - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum