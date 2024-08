fot. Max/Vanity Fair/Justin Lubin

Reklama

Nowe Miasteczko Salem nie miało łatwego życia produkcyjnego. Zostało nakręcone w 2021 roku, ale wciąż nie doczekało się premiery. Początkowo film na podstawie książki Stephena Kinga miał trafić do kin w 2022 roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa przesuwano datę debiutu na dużym ekranie. Gdy już wydawało się, że widzowie zobaczą thriller w 2023 roku to wybuch strajku scenarzystów i aktorów pokrzyżował te plany. Na początku października film całkowicie usunięto z kalendarza premier Warner Bros. Wówczas spekulowano, że być może zostanie wyrzucony do kosza i odpisany od podatku jak Batgirl. Niektórzy też martwili się, że przesunięcia mogą być związane ze słabą jakością produkcji, ale sam King zapewniał, że to całkiem dobry film.

Dopiero teraz pojawiły się nowe informacje na temat produkcji. Nie jest to oficjalne ogłoszenie, ale przewiduje się, że film trafi na Max w październiku 2024 roku. Do tego czasu będą musiały wystarczyć nowe zdjęcia, które zaprezentowało Vanity Fair.

Miasteczko Salem

Miasteczko Salem - obsada, twórcy, fabuła

W obsadzie są Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Bill Camp, Pilou Asbaek, Alfre Woodard oraz William Sadle. Gary Dauberman wyreżyserował film na podstawie swojego scenariusza. James Wan jest producentem.

Wcześniej powstały inne adaptacja książki Miasteczko Salem. Były to Miasteczko Salem z lat 70., Powrót do miasteczka Salem oraz serial z 2004 roku. Data premiery nowego filmu nie została ustalona.

Książka koncentruje się na pisarzu, który wraca do swojego rodzinnego miasta i odkrywa, że jego mieszkańcy powoli zamieniają się w wampiry.