Miasteczko Salem - Stephen King nie rozumie strategii Warner Bros. "Film nie jest żadnym wstydem"

Nowe Miasteczko Salem od reżysera Gary'ego Daubermana, produkowane przez Warner Bros. Pictures nie ma łatwej drogi na wielki ekran. Produkcja rozpoczęła się jeszcze w 2021 roku i kiedy już wydawało się, że nowa adaptacja książki legendarnego Stephena Kinga trafi w końcu do kin, to rozpoczął się strajk scenarzystów oraz aktorów, co doprowadziło do kolejnych przesunięć. W 2023 roku pojawiły się informacje o tym, że remake Miasteczka Salem trafi na platformę streamingową Warner Bros., czyli HBO Max. Rzekomo nie było to spowodowane jakością samego filmu, a desperacją studia w poszukiwaniu nowych treści dla swojej platformy. Strajki jednak się skończyły, a filmu nadal nigdzie nie można obejrzeć. W tej sprawie wypowiedział się sam autor oryginalnej książki.

Między mną, a wami, to widziałem już nowe Miasteczko Salem i jest całkiem dobre. To old-schoolowa metoda kręcenia horrorów: wolne tempo i duża stawka. Nie rozumiem dlaczego Warner Bros. powstrzymuje się od premiery; film nie jest żadnym wstydem ani nic podobnego. Kto wie? Ja tylko, ku***, piszę te rzeczy.

Nowe Miasteczko Salem - o filmie

Przypomnijmy, że Miasteczko Salem zostało nakręcone w 2021 roku. Pierwotnie planowano premierę na wrzesień 2022 roku, ale potem przesunięto ją na wiosnę 2023 roku z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa. Na początku października film całkowicie usunięto z kalendarza premier Warner Bros. Wówczas spekulowano, że być może film zostanie wyrzucony do kosza i odpisany od podatku jak Batgirl.

W obsadzie są Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Bill Camp, Pilou Asbaek, Alfre Woodard oraz William Sadle. Gary Dauberman wyreżyserował na podstawie swojego scenariusza. James Wan jest producentem.

Wcześniej postały inne adaptacja książki Miasteczko Salem. Były to Miasteczko Salem z lat 70., Powrót do miasteczka Salem oraz serial z 2004 roku. Data premiery nowego filmu nie została ustalona.