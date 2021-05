Nowe okulary od Snapa przeniosą nas do rzeczywistości rozszerzonej

Źródło: Snap

W trakcie Cisco Partner Summit 2021 prezes Snapa, Evan Spiegel, ujawnił kolejny model inteligentnych okularów Spectacles, informując przy okazji, że w najnowszej odsłonie pozwolą nam w realistyczny sposób stopić cyfrowe obiekty z fizycznym światem. Tym ruchem Snap planuje podbić rynek rzeczywistości rozszerzonej, na którym poległ m.in. zespół odpowiedzialny za Google Glass.

Projektanci Snapa wyposażyli swój nowatorski sprzęt w dwie kamery oraz cztery mikrofony do przechwytywania tego, co dzieje się wokół użytkownika. W oprawkach zamontowano także zintegrowany zestaw audio stereo oraz gładzik do sterowania oprogramowaniem. Nowe Spectacles wyświetlą cyfrowe treści na autorskich soczewkach od Snapa i będą komunikować się bezpośrednio z aplikacją AR Lenses oraz platformą Lens Studio.

W trakcie swojego wystąpienia Spiegel poinformował, że okulary przeszły już fazę testów wśród twórców, czyli w głównej grupie docelowej dla tego produktu. Warto bowiem zauważyć, że czwarta generacja Spectacles nie będzie dostępna w powszechnej dystrybucji. Artyści, którzy zechcą wykorzystać potencjał urządzenia, powinni wypełnić formularz na stronie produktu, aby zarezerwować swój egzemplarz.

Taki ruch nie powinien dziwić, jeśli uświadomimy sobie, że tak naprawdę mamy tu do czynienia ze sprzętem prototypowym. Spectacles AR są dość masywne, a według Spiegela na jednym ładowaniu przepracują jedynie ok. 30 minut. W takiej formie nie mogłyby trafić do regularnej sprzedaży, na rynku konsumenckim odniosłyby spektakularną klęskę. Snap liczy jednak na to, że pobudzą innowacyjnych twórców do eksperymentowania z AR i przyczynią się do rozwoju tej perspektywicznej gałęzi runku rozrywkowego.