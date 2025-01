Nowe plotki o MCU. Zwiastun do Fantastycznej 4, skład X-Men, World War Hulk i Spider-Man 4

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios/Marvel Comics/Disney+

Reklama

Kinowe Uniwersum Marvela powoli wkracza w 2025 rok, a pierwszą dużą premierą będzie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Każdego dnia w sieci pojawiają się nowe plotki odnośnie dalszych poczynań popularnego MCU. Zebraliśmy je dla Was w jedno miejsce. Tutaj dowiecie się nowych informacji o Spider-Manie 4, Fantastycznej 4, X-Men w Kinowym Uniwersum Marvela, serialu To zawsze Agatha czy nowym Kapitanie Ameryce.

MCU - nowe plotki [LISTA]

Kiedy pojawi się zwiastun do Fantastycznej 4? Czy Bucky wróci w jednym z seriali Disney+? Co wycięto z serialu To zawsze Agatha? I czy inny aktor wcieli się w Czarną Panterę w ramach Kinowego Uniwersum Marvela? Sprawdźcie sami.

Kinowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg IMDb

Kinowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg krytyków

Ranking filmów MCU według serwisu Rotten Tomatoes.