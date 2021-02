Nowe telewizory Samsunga ułatwią oglądanie telewizji osobom niesłyszącym i niedosłyszącym

Źródło: Samsung

Inżynierowie Samsunga postawili sobie za cel stworzenie telewizorów, które byłyby przyjazne dla wszystkich odbiorców. W materiałach marketingowych firm technologicznych zazwyczaj dominuje przekaz skierowany do entuzjastów poszukujących telewizorów doskonałych. Nie ma w tym niczego zdrożnego, wszak gra toczy się o to, który z producentów będzie w stanie wierniej odwzorować kolory oraz szczegóły obrazu. W tej branży chodzi o to, aby możliwie jak najdalej przesunąć granicę immersji obrazu i sprawić, żeby widz stał się jego integralną częścią.

Niestety nie wszyscy są w stanie docenić wysoki poziom technologicznego zaawansowania współczesnych odbiorników. Dla osób z niepełnosprawnościami wierne odwzorowanie detali nie jest aż tak istotne, jak możliwość swobodnego, bezproblemowego korzystania z urządzenia. I to z myślą o tej grupie Samsung zaprojektował nowe narzędzia dla niedosłyszących i niesłyszących, które pojawią się w tegorocznych telewizorach m.in. z linii Neo QLED.

W nowych modelach od Koreańczyków znajdziemy kilka technologii, które zniosą bariery dostępowe, jakie osoby z niepełnosprawnościami napotykają podczas korzystania z telewizorów. Dzięki zastosowaniu potencjału sztucznej inteligencji odbiorniki będą w stanie automatycznie rozpoznać ramkę z tłumaczem języka migowego i powiększyć go dwukrotnie, aby ułatwić rozpoznanie miganych gestów. Sztuczna inteligencja pozwoli także wybrać konkretny fragment obrazu i wykorzystać algorytmy do przeskalowania takich elementów jak pytania w teleturniejach czy tabele w relacjach sportowych.

Nowe odbiorniki umożliwią ponadto ustalenie, na jakim fragmencie obrazu będą wyświetlane napisy dla niesłyszących. Funkcja ta ma zapobiec nakładaniu się ich z tymi napisami, które wyświetlają się np. w niektórych serialach czy programach telewizyjnych. W konfiguratorze ustalimy ponadto kolory tła i tekstu, aby poprawić ich czytelność.

Dodatkowym usprawnieniem będzie możliwość skorzystania z kilku wyjść dla ścieżki audio. Pozwoli to osobom niedosłyszącym oglądać telewizję przy wykorzystaniu słuchawek z niezależną regulacją głośności, aby nadmiernie nie wzmacniać dźwięku dla pozostałych osób oglądających ten sam film, serial bądź program.

Samsung twierdzi, że na tym nie zakończy się proces znoszenia barier technologicznych utrudniających obsługę ich sprzętów przez osoby z niepełnosprawnościami. W przyszłości firma planuje testować i wdrażać kolejne rozwiązania tego typu.