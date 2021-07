Nowi członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Na liście dwóch Polaków!

fot. materiały prasowe

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zaprosiła do swojej organizacji 395 nowych członków z 50 krajów. Powołano nie tylko aktorów i aktorki, ale również osoby z innych branż. 89 członków to tegoroczni nominowani do Oscara, w tym 25, którzy otrzymali tę prestiżową statuetkę. 46% stanowią kobiety, a 39% to ludzie etnicznego pochodzenia oraz reprezentujący inny kolor skóry niż biała. 53% stanowią twórcy i artyści spoza USA.

Wśród zaproszonych nowych członków znalazło się dwóch Polaków: operator filmowy Piotr Sobociński jr. (za Boże Ciało i Jak najdalej stąd) i operator dźwięku Mirosław Makowski (Ida i Zimna Wojna). Na liście znaleźli się również Yuh-Jung Youn (zdobywczyni Oscara za drugoplanową rolę w Minari), Maria Bakalova, Andra Day, Vanessa Kirby, Leslie Odom Jr., Paul Raci i Steven Yeun. Powołani zostali także scenarzyści Obiecującej.Młodej.Kobiety - Emerald Fennell i Florian Zeller, zwycięzca Oscara za najlepszą muzykę oryginalną - Jon Batiste - oraz autorzy oscarowej piosenki Fight For You (w tym H.E.R.).

Warto dodać, że 395 nowych członków to skromna liczba w porównaniu do poprzednich lat. W 2019 roku do Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej dołączyły aż 842 osoby, w tym 7 Polaków.

Członkostwo w Akademii nie wygasa, lecz jest dożywotnie. Nowi artyści zwiększą liczbę uprawnionych do głosowania na Oscara do około 9750. Trudno ją dokładnie określić ze względu na zgony i nieaktualne dane.