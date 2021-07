Sandman - nowe zdjęcie z planu serialu. Czy to Śmierć?

fot. Netflix/Vertigo/What Culture

The Sandman to serial, który powstaje dla platformy Netflix i jest oparty na serii komiksów napisanej przez Neila Gaimana. Obecnie trwają prace na planie, które odbywają się w Londynie w Richmond. Czujne oko fanów wyłapało z daleka osobę, która wygląda jak Kirby Howell-Baptiste, czyli aktorka wcielająca się w Śmierć. Ta postać pochodzi z powieści graficznej. Jest siostrą Morfeusza, czyli tytułowego bohatera. Należy do siedmiu Nieskończonych.

Kobieta jest ubrana w czarny strój, który przypomina gotycki styl w jaki ubiera się postać Śmierci w komiksach Gaimana. Widać też, że ma na sobie naszyjnik. W materiale źródłowym bohaterka nosiła na szyi wisior z symbolem anch ("krzyż egipski") oznaczającym życie. Na zdjęciu można też dostrzec Toma Sturridge'a jako Morfeusza. Patrząc na otoczenie prawdopodobnie kręcono scenę z zeszytu zatytułowanego "Odgłos jej skrzydeł".

Przypomnijmy, że wybór Kirby Howell-Baptiste do roli Śmierci wywołał kontrowersje wśród fanów komiksu. W powieści graficznej jest najczęściej przedstawiana jako blada kobieta z mocnym makijażem, a aktorka jest ciemnoskóra. Neil Gaiman, który pracuje przy produkcji szybko odpowiedział na krytykę tego wyboru. Na swoim Twitterze stwierdził, że nie obchodzą go opinie ludzi, którzy nie rozumieją lub nie czytali Sandmana i nakazał poczekać im na serial.

W obsadzie znajdują się Tom Sturridge (Morfeusz), Gwendoline Christie (Lucyfer), Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev Bhaskar (Kain), Boyd Holbrook (Corinthian). Asim Chaudhry (Abel), Kirby Howell-Baptiste (Śmierć), Mason Alexander Park (Pożądanie), Donna Preston (Rozpacz), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Niamh Walsh (zdradzona młoda Ethel Cripps), Joely Richardson (starsza Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee, syn Ethel), Kyo Ra (Rose Walker), Stephen Fry (Gilbert), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kinkaid) oraz Patton Oswalt (Matthew).