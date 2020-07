Nowi mutanci - dlaczego film musi mieć najpierw premierę w kinach? Na VOD nie ma szans

Źródło: Fox

Portal Collider rozmawiał z reżyserem filmu Nowi mutanci, Joshem Boonem i zapytali go o temat VOD oraz o plotki związane z tym, że jego produkcja ominie kina i od razu trafi do którejś platformy.

Boone nie tylko wyjawił, że nigdy nie było żadnych rozmów o premierze Nowych mutantów w Disney+ czy Hulu zamiast w kinach, ale dodał, że na coś takiego nie ma szans.

Oto co powiedział w wywiadzie:

- Przy większości filmów podpisujesz kontrakt, który gwarantuje premierę w kinach, więc najpierw musi trafić tam, by potem można było wprowadzić go do VOD. My wszyscy chcielibyśmy, aby ludzie zobaczyli nasz film na ekranach kin, ale oczywiście musi to mieć miejsce w odpowiednim czasie, kiedy będzie to bezpieczne.

Zatem wszelkie plotki o możliwej premierze w VOD zamiast w kinach zostają zdementowane. Disney po prostu jest zobowiązany umowami, by wprowadzić ten film do kin.

Nowi mutanci nie mają na razie premiery kinowej w USA z uwagi na sytuację z koronawirusem. Wiemy jednak, że film trafi na polskie ekrany 28 sierpnia 2020 roku.

