Nowi mutanci - film w USA jednak na Disney+?

AKTUALIZACJA: Portal Comicbook twierdzi, że rzecznicy Disneya potwierdzili, że jest to fanowskie video.

Nowi mutanci to film, który borykał się z ogromnymi zakulisowymi problemami. Na domiar złego, gdy wydawało się, że ostatecznie trafi do kin, jego premierę ponownie odwołano ze względu na pandemię. Jak się okazuje film w USA ostatecznie trafi na Disney+ już 4 września. W sieci pojawiło się wideo nagranej zapowiedzi kolejnych produkcji na platformie, wśród których znajdują się Nowi mutanci. Na razie nie wiadomo, co z premierą widowiska w innych krajach. Jednak warto również zaznaczyć, że nie ma również 100 procent pewności czy to wideo nie jest fałszywe. Poinformujemy Was, gdy pojawi się komunikat w tej sprawie. Obecna data premiery filmu w Polsce to 28 sierpnia. Dla przypomnienia poprzednia produkcja, która nie trafiła do kinowej dystrybucji, a zaliczyła swój debiut na D+, czyli Artemis Fowl trafi u nas w kraju do HBO GO, zatem w grę może wchodzić i w tym przypadku taki ruch dystrybutora.

Film skupia się na Mutantach, którzy dopiero odkrywają swoje moce. Przetrzymywani w tajemniczym obiekcie wbrew swojej woli, młodzi ludzie pragną uciec od grzechów z przeszłości i ocalić siebie. W skład tytułowej ekipy wchodzą między innymi Wolfsbane, Magik i Cannonball. W obsadzie znajdują się Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Alice Braga i Blu Hunt. Reżyseruje Josh Boone.