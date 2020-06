Nowi mutanci, Mulan i inne daty premier. Disney dystrybutorem 20th Century Studios w Polsce

fot. 20th Century Studios

W czerwcu 2020 roku informowaliśmy, że dystrybutor Imperial Cinepix, który między innymi wprowadzał na ekrany filmy 20th Century Studios zakończył działalność. Filmy studia przejmuje oficjalnie już The Walt Disney Company Polska i od 1 czerwca 2020 roku jest ich dystrybutorem.

Wraz z tą informacją Disney opublikował kalendarz premier, na którym są już tytuły 20th Century Studios. Zobaczcie, jak wygląda plan Disneya na resztę 2020 roku w polskich kinach.

Mulan jest z Disneya, Czarna Wdowa z Marvela, a Co w duszy gra to Pixar - reszta tytułów należy do 20th Century Studios.

fot. Marvel