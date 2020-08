Nowi mutanci - gwiazdy filmu o jego podobieństwach do życia w czasie pandemii

Fox

Film Nowi mutanci po wielu zakulisowych perypetiach w końcu w tym tygodniu trafi do kin. Obsada i reżyser produkcji wzięli udział w wirtualnej konferencji prasowej. W czasie rozmowy stwierdzono podobieństwo sytuacji głównych bohaterów filmu do obecnego świata w czasie pandemii. Alice Braga stwierdziła, że teraz ludzie bardziej niż kiedykolwiek będą utożsamiać się z bohaterami widowiska. Natomiast Anya Taylor-Joy powiedziała, że teraz ma to sens, gdy film dopiero wchodzi do kin.

Ponadto zadebiutowały nowe plakaty z bohaterami widowiska. Możecie je obejrzeć na początku poniższej galerii:

Nowi mutanci plakat

Film skupia się na Mutantach, którzy dopiero odkrywają swoje moce. Przetrzymywani w tajemniczym obiekcie wbrew swojej woli, młodzi ludzie pragną uciec od grzechów z przeszłości i ocalić siebie. W skład tytułowej ekipy wchodzą między innymi Wolfsbane, Magik i Cannonball. W obsadzie znajdują się Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Alice Braga i Blu Hunt.

Nowi mutanci - premiera filmu w Polskich kinach 26 sierpnia.