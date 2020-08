Nowi mutanci - w filmie miał pojawić się Colossus

Źródło: Marvel

Nowi mutanci, czyli ostatni film z uniwersum X-Men od Foxa trafi w końcu do kin. Wiadomo już, że w filmie mogliśmy zobaczyć cameo Profesora X oraz Storm, jednak te pomysły nie zostały w końcu zrealizowane. Okazuje się, że w produkcji mogła pojawić się kolejna postać, bardzo dobrze znana fanom widowisk o mutantach. Reżyser filmu, Josh Boone zdradził, że był pomysł na cameo Colossusa, który jest bratem Magik. Twórca wyjawił, że w planach było, aby pokazać Ilyanę w Rosji. W pewnym momencie przybywa do niej Colossus i ratuje ją od jakiegoś niebezpieczeństwa dzięki swojej zbroi. Wówczas okazuje się on być bratem mutantki. Ostatecznie zrezygnowano z tego wątku.

fot. CineFlex

Film skupia się na Mutantach, którzy dopiero odkrywają swoje moce. Przetrzymywani w tajemniczym obiekcie wbrew swojej woli, młodzi ludzie pragną uciec od grzechów z przeszłości i ocalić siebie. W skład tytułowej ekipy wchodzą między innymi Wolfsbane, Magik i Cannonball. W obsadzie znajdują się Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Alice Braga i Blu Hunt.

Nowi mutanci - premiera filmu w Polskich kinach 26 sierpnia.