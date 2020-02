Nowi Mutanci - jakie otwarcie filmu w amerykańskim box office? Pierwsze prognozy

Nowi mutanci to film z uniwersum X-Men utrzymany w konwencji horroru. Projekt borykał się z wieloma zakulisowymi problemami, jednak w końcu trafi do kin. Jak to zwykle bywa pojawiły się wstępne prognozy otwarcia filmu w USA. Są one niskie, jednak zapewne dla wielu nie będzie to zaskoczeniem. Według pierwszych analiz produkcja zgromadzi w pierwszy weekend w Stanach 15-25 mln dolarów.

Film skupia się na Mutantach, którzy dopiero odkrywają swoje moce. Przetrzymywani w tajemniczym obiekcie wbrew swojej woli, młodzi ludzie pragną uciec od grzechów z przeszłości i ocalić siebie. W skład tytułowej ekipy wchodzą między innymi Wolfsbane, Magik i Cannonball. W obsadzie znajdują się Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Alice Braga i Blu Hunt. Reżyseruje Josh Boone.

Nowi Mutanci - premiera filmu w Polsce i USA 3 kwietnia.