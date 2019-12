The Falcon and The Winter Soldier - w serialu MCU pojawi się miejsce z komiksów o X-Menach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na zdjęciu z planu The Falcon and the Winter Soldier zauważono symbol Madripooru z komiksów o X-Menach. Czerwony znak widzimy po lewej stronie zdjęcia. Madripoor to wyspa w Azji Południowo-wschodniej będąca bezpieczną przystanią dla wszelkiej maści kryminalistów, a ostatecznie była również w kontroli czarnego charakteru zwanego Madame Hydra.

Wygląda na to, że Marvel Studios powoli wprowadza elementy ze świata X-Menów do MCU. Nie jest to nic dużego i nie oznacza nagłego pojawienia się któregoś X-Mena, ale wszystko wskazuje na to, że to pierwszy oficjalny element z tych komiksów wprowadzony do uniwersum.

Zobaczcie zdjęcie z planu:

The Falcon and The Winter Soldier - premiera jesienią 2020 roku w Disney+.