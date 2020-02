Marvel i MCU - plotki o kolejnych filmach. Nadchodzi Spider-Woman?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

11 lutego pojawiło się ogłoszenie, że Sony Pictures ustala datę premierę dla nowego filmu opartego na komiksach Marvela. Co pojawi się 8 października 2021 roku? Według informatorów Daniela Richtmana (dziennikarz, wielokrotnie jego informacje się potwierdzały) maja być to solowe przygody Spider-Woman.

Z uwagi na ostatnie spekulacje o powiązaniu filmów Sony z MCU, być może Spider-Woman ma szansę tam również się pojawić. Na razie widzimy jedynie związek w zwiastunie Morbiusa, który nie został skomentowany przez Sony Pictures oraz Marvel Studios. Spider-Woman, znana także jako Jessica Drew, w większości ma podobne moce do Spider-Mana.

fot. Marvel

Druga plotka pochodzi od portalu GWW. Według niej Marvel Studios pracuje nad filmem Agents of Atlas o tytułowej grupie superbohaterów. W składzie byli m.in. Shang-Chi, Namora, Venus, Marvel Boy, White Fox czy Brawn. Według ich informatorów film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings wprowadzi widzów do historii o tej grupie.

Są to oczywiście informacje niepotwierdzone. Traktujcie je więc z dystansem.