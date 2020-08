Nowi Mutanci - Josh Boone zdradził swój pomysł na trylogię

fot. 20th Century Studios

Nowi mutanci po wielu zakulisowych perypetiach w końcu trafią do kin. Po przejęciu projektu przez Disneya raczej nie doczeka się on kontynuacji, jednak reżyser Josh Boone zdradził w rozmowie z portalem ComicBookMovie, że był on sprzedawany jako trylogia. Ponadto wyjawił swoje pomysły na poszczególne filmy. Jak wiadomo pierwszy jest oparty na komiksie Demon Bear. Natomiast sequel miałby opowiadać o inwazji obcych. Jego akcja rozgrywałaby się w Brazylii, gdzie mieszka ojciec Sunspota, członek Hellfire Club. Film wprowadziłby do tytułowej drużyny Warlocka i Karmę. Trzecia część trylogii miałaby się łączyć z główną serią o X-Menach. Byłaby to adaptacja komiksu Inferno i zawierałaby okultystyczne i satanistyczne elementy. Dla przypomnienia w graficznym oryginale dwa demony planują inwazję na Ziemię. W komiksie dochodzi do ostatecznej przemiany Magik w Darkchilde, jej demoniczne alter ego.

Ponadto zadebiutował nowy spot filmu przedstawiający przemianę Rahne w Wolfsbane:

W obsadzie znajdują się Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Alice Braga i Blu Hunt.

Nowi mutanci - premiera filmu w Polskich kinach 26 sierpnia.