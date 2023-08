DCU - James Gunn odpowiada na pytanie o casting. Chodzi o nowego Batmana

fot. materiały prasowe

James Gunn i Peter Safran są w trakcie budowania nowego kinowego uniwersum DC. Jednym z projektów, które wejdą w skład 1. rozdziału Gods and Monsters, jest reboot Batmana. Choć do tej pory niewiele było wiadomo o filmie, to wreszcie mamy interesującą aktualizację na temat obsady.

James Gunn już wcześniej poinformował, że obsadzą nową osobę w roli Mrocznego Rycerza. Stąd gorące internetowe dyskusje fanów na temat tego, kto mógłby tym razem wcielić się w jednego z najbardziej kultowych superbohaterów DC, przejmując pałeczkę po takich aktorach jak Michael Keaton, Ben Affleck czy Robert Pattinson. Pojawiło się także wiele plotek z potencjalnymi kandydatami. To właśnie one skłoniły Jamesa Gunna do tego, by wyjaśnić kilka spraw.

DCU - James Gunn odpowiada na pytanie o casting

Filmowiec został spytany w mediach społecznościowych o to, czy plotki na temat tego, kto zagra Batmana w DCU, są prawdziwe. James Gunn odpowiedział, że żaden casting jeszcze się nie odbył:

Nie wiem, o czym mówisz, ale nie napisaliśmy jeszcze nawet scenariusza, w dodatku odbywa się strajk, więc nie, nie ma żadnego castingu.

