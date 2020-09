Nowy Bond został obsadzony? Ten wybór może zaskoczyć

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

Wiemy, że Nie czas umierać to ostatni film z Danielem Craigem w roli agenta 007. Fani od ogłoszenia tej informacji spekulują, kto może zostać jego następcą. Nowy Bond został obsadzony - twierdzi Emre Kaya powołujący się na swoje źródła. Jest to plotka, ale z uwagi na renomę jego osoby i jak często jego informacje się sprawdziły, traktujemy ją poważnie. Jego reputację potwierdza również Skyler Shuler z DisInsider. Kaya nie zwykł wrzucać informacji, których nie jest pewny i stąd też przeważnie się potwierdzały jego doniesienia.

Nowy Bond

Kto więc został obsadzony? Według niego jest to Tom Hardy. Wybór może być zaskoczeniem, bo w spekulacjach oczekiwano raczej o wiele młodszego aktora, a Hardy ma 43 lata. Czytamy, że pierwotnie chciano go oficjalnie ogłosić w listopadzie 2020 roku, ale z uwagi na koronawirusowe opóźnienia ten plan uległ zmianie. Kaya twierdzi jednak, że ogłoszenie aktora będzie mieć miejsce jeszcze w 2020 roku, ale wszystko wskazuje na to, że po premierze ostatniego filmu Craiga. Zostanie ono opóźnione na 2021 rok, jeśli premiera Nie czas umierać znów zostanie przesunięta.

Oczywiście na obecną chwilę jest to plotka, która nie została potwierdzona, ani zdementowana. Przekonamy się po listopadowej premierze Nie czas umierać, czy nic się nie zmieni w planach producentów.

fot. materiały prasowe

W sieci zadebiutował nowy plakat Nie czas umierać, więc wszystko wskazuje na to, że listopada premiera jednak się odbędzie.