DeLorean EV, czyli bardzo kosztowny powrót do przyszłości

fot. delorean.com

Firma DeLorean Motor Company oficjalnie ujawniła swój nadchodzący model DeLorean EV, będący następcą klasyka z lat 80-tych. Wiecie, tego pokrytego stalą nierdzewną i wyposażonego w drzwi typu skrzydła sokoła, który został rozsławiony przez trylogię filmową Powrót do przyszłości. Nowy, całkowicie elektryczny DMC wskrzesza koncepcję sedana „Medusa”, nad którym prace rozpoczęto jeszcze w starej DeLorean Motor Company przed ogłoszeniem przez firmę bankructwa w 1982 roku. Choć „Medusa”, oficjalnie znana jako DMC-24, miała mieć czworo niezależnych drzwi typu skrzydła sokoła, DeLorean EV będzie wyposażony tylko w parę dużych, elektronicznie sterowanych drzwi dających po podniesieniu dostęp do pierwszego i drugiego rzędu siedzeń.

DeLorean EV będzie wyposażony w zasilające dwusilnikowy układ napędu na wszystkie koła akumulatory o pojemności 100 kWh, co powinno zapewnić zasięg niecałych 500 kilometrów. Samochód będzie przyspieszał od 0-60 mil na godzinę w 2,99 sekundy, a od 0 do 88 mil na godzinę (wszyscy wiemy dlaczego!) w 4,35 sekundy. Przewidywana prędkość maksymalna to 155 mil na godzinę, czyli około 250 km/h. Oczekuje się, że cena będzie oscylować w granicach 175 000 $, czyli około 750 000 zł, a produkcja odbywać się będzie w nowych zakładach DMC w San Antonio w Teksasie. Należy pamiętać, że te dane dotyczą „modelu bazowego” Alpha5.

DeLorean EV

Nowe wcielenie DMC (które z oryginalną firmą Johna DeLoreana dzieli jedynie nazwę) współpracowało nad wyglądem nowego EV z ItalDesign Giorgetto Giugiaro. Tak się składa, że ItalDesign zaprojektowało także oryginalnego DeLoreana, futurystycznie wyglądający samochód w kształcie klina z panelami nadwozia ze stali nierdzewnej i unoszącymi się drzwiami typu skrzydła sokoła, które miały ułatwiać wsiadanie i wysiadanie wysokim kierowcom (takim jak John DeLorean, który mierzył 193 cm). Chociaż jego unikalne nadwozie wykonane ze stali nierdzewnej nie wymagało malowania, to niezadowalający silnik V6 o pojemności 2,85 litra i mocy zaledwie 130 KM w połączeniu ze sporą masą sprawił, że osiągi nie dorównywały wyglądowi.

fot. delorean.com

Planowano wprowadzenie wersji twin-turbo 250 KM z silnikiem PRV V6 – kilka egzemplarzy zamontowano nawet w produkcyjnych DeLoreanach (np. VIN 502), ale firma nie przetrwała wystarczająco długo, aby oficjalnie wprowadzić zmodernizowany silnik do produkcji. W latach 1981-1983 wyprodukowano około 9 000 DeLoreanów DMC-12, dzięki kultowemu statusowi aż 6 500 z nich przetrwało do dziś, a DMC Classic dostarcza zarówno oryginalne, jak i regenerowane części. Kupno i utrzymanie tego klasyka kosztuje też z pewnością mniej niż nowy elektryczny DeLorean EV.