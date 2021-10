Powrót do przyszłości - quiz. Skocz w czasie i sprawdź, jak znasz film!

fot. Universal Pictures

Powrót do przyszłości to film z 1985 roku, który wyreżyserował Robert Zemeckis. W głównych rolach wystąpili znakomity Michael J. Fox jako Marty, niepowtarzalny Christopher Lloyd jako ekscentryczny doktor Emmett Brown oraz Lea Thompson, Crispin Glover i Thomas F. Wilson.

Gdy ta przygodowa komedia science fiction trafiła do kin, osiągnęła wielki sukces komercyjny, stając się najbardziej dochodową produkcją 1985 roku. Była nominowana do Złotych Globów oraz zdobyła Oscara za najlepszy montaż dźwięku. Po latach Powrót do przyszłości jest uważany za jeden z najlepszych filmów nie tylko lat 80., ale też w całej historii. Dzięki świetnej fabule, humorowi oraz niezwykłej obsadzie stał się produkcją kultową. Na fali popularności powstały jeszcze dwa, równie udane sequele.

Grzejcie silniki w swoich wehikułach czasu, bo przyszła pora na quiz z filmu Powrót do przyszłości! Czas na sentymentalną podróż do przeszłości, żeby sprawdzić jak dobrze pamiętacie tę komedię.

Powrót do przyszłości 3 już 6 października o 18:30 na SCI-FI. Cała trylogia co chwilę jest powtarzana w różnych dniach, więc można złapać poszczególne filmy na antenie tej stacji.

Powrót do przyszłości - QUIZ

QUIZY na naEKRANIE.pl

