Nowy dodatek do The Sims 4. Zakochaj się wprowadzi WooHoo hotel i rozbudowane relacje między Simami

Zapowiedziano nowy dodatek do gry The Sims 4. Jako naczelna fanka serii przychodzę do was z podsumowaniem, co nowego pojawi się w dodatku Zakochaj się. Twórcy postanowili tym razem skupić się na budowaniu relacji pomiędzy Simami, co wydaje się krokiem w dobrym kierunku biorąc pod uwagę fakt, że właśnie o coś takiego prosiła społeczność przez lata – by związki wreszcie wydawały się bardziej realistyczne i ciekawe.

The Sims 4: Zakochaj się - nowa aplikacja randkowa

Przede wszystkim Zakochaj się wprowadzi do gry The Sims 4 nową aplikację randkową Cupid's Corner. Dzięki niej Simy będą mogły odnaleźć swoją drugą połówkę poprzez Internet, a zanim dojdą do tego finałowego etapu: przedstawić się, zapoznać z kandydatami i zaplanować idealną randkę. Ten ostatni element jest o tyle ciekawy, że będzie można ustalić charakter spotkania – pierwsze spotkania a może ostatnia próba na odbudowanie rozpadającego się związku? Twórcy uprzedzili jednak, że w przeciwieństwie do prawdziwego życia, Simowie nie będą mogli kłamać w swoich profilach.

The Sims 4: Zakochaj się - preferencje a głębsze relacje

Na pewno ważnym elementem Zakochaj się jest wprowadzenie preferencji, czyli wybranie, co naszych bohaterów pociąga, a co ich odrzuca. Ten element ma dodać dużo głębi do relacji między Simami. Ważne będzie poznanie i zrozumienie swojej drugiej połówki, a także po wejściu w związek utrzymanie poziomu Romantic Satisfaction. Od teraz gracze będą musieli pamiętać o utrzymaniu ognia, jeśli nie będą chcieli, by z czasem zgasnął.

Wspomniane preferencje mogą także wpłynąć na charakter relacji pomiędzy Simami i wpłynąć na ich dynamikę, od ciepłych uczuć po gorące przyciąganie. Mnie zaciekawił na przykład związek Strained – gdy bohaterowie są razem, ale nie traktują siebie dobrze – ponieważ do pory w The Sims 4 brakowało trochę tych negatywnych uczuć, dającym trochę głębi naszej rozgrywce.

Najlepszym dowodem na to, jak bardzo urozmaica to grę jest chociażby to, że postacie mogą uciec ze spotkania, jeśli ich randka zrobi coś, co im się nie podoba. Każdy Sim ma też swój swego rodzaju „język miłości” i może kochać albo nienawidzić wyrażania swoich uczuć za pomocą słów, bliskości fizycznej czy dawania prezentów.

The Sims 4: Zakochaj się - nowe miasto

Wielu z was ucieszy także wiadomość, że dodatek oferuje nowe miasto Ciudad Enamorada. I po udziale w pokazie mogę was uspokoić, że nie będzie powtórki z Glimmerbrook. Ciudad Enamorada będzie miało wiele parceli. Wśród publicznych znajdzie się między innymi park, siłownia, bar, a także hotel, w którym Simowie będą mogli umówić się na Bara-Bara (jest to o tyle zabawne, że gracze od lat tworzą swoje własne „WooHoo hotele” i dodają do galerii). Nowe miasto ze świata The Sims 4 zostało zainspirowane Meksykiem i będzie zgodnie z tematem przewodnim dodatku bardzo romantyczne. Może was też zaciekawić fakt, że rozszerzenie wprowadzi nową cechę dla budynków Singles Hangout, przyciągającą wolnych i gotowych do nawiązania nowych relacji Simów.

The Sims 4: Zakochaj się - nowe lęki, aspiracje i nie tylko

Oczywiście, pojawią się także zupełnie nowe interakcje (dzielenie się jedzeniem, nowy pocałunek), aspiracje (na przykład Idealny Partner) i lęki (przed bliskością i samotnością). Wasz Sim będzie mógł zbudować karierę na pomaganiu innym w ich romantycznych relacjach jako Romance Consultant. Oczekujecie także, że w tym dodatku pojawi się trochę mebli w kształcie serduszek (powróci najlepsze łóżko w simsowej sadze) i seksownych kostiumów, w tym pokojówki i diabełka. Ciekawie też zapowiada się dodanie terapii dla par. Oczywiście, pojawią się także nowe miejsca do uprawiania WooHoo, a jednym z nich będzie prawdopodobnie koc piknikowy.

Oczywiście jest tego trochę więcej, a część z tych elementów pojawi się w grze podstawowej. Warto na pewno dodać, że po tylu latach wreszcie twórcy dodali jedną z najbardziej praktycznych opcji w CAS – guzik, przenoszący makijaż, fryzury i akcesoria do innych strojów, dzięki czemu nie będzie trzeba ustawiać kilka razy z rzędu tego samego manualnie.

