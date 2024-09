Nowy film gwiazdy Pitch Perfect. Pierwszy klip muzyczny oraz zdjęcia z The Deb

fot. John Platt

Rebel Wilson to aktorka i reżyserka, której popularność przyniosła przede wszystkim seria Pitch Perfect. Tym razem jednak na tapet bierze coś kompletnie innego. Jest reżyserką adaptacji musicalu o tytule The Deb. Historia opowiada o dwóch różnych od siebie dziewczynach, które muszą znaleźć wspólny język. To będzie jej pełnometrażowy debiut na wielkim ekranie.

W filmie pojawił się pierwszy, muzyczny klip z filmu, który przedstawia jedną z piosenek.

Reżyserka okraszyła go takim podpisem:

Dla absolwentki prywatnej, przeznaczonej tylko dla dziewcząt szkoły w Sydney, "F**K MY LIFE" było naprawdę fajną piosenką do nagrania. Pozwoliło to przeżyć ponownie "problemy" nastoletnich dziewczyn, które są do tego uprzywilejowane. To całkiem zabawne.

Są też pierwsze zdjęcia z filmu. Rebel Wilson zagra w nim rolę "aspirującej, fajnej mamy":

The Deb

The Deb - kontrowersje

Za The Deb ciągną się kontrowersje. Rebel Wilson ścierała się w przeszłości publicznie z producentami filmu, których wymieniła z imienia i nazwiska. Chodzi o Amandaę Ghost, Gregora Camerona oraz Vince'a Holdena. Zdaniem reżyserki działali oni na szkodę filmu, a także przejawiali oznaki bardzo niewłaściwego zachowania na planie. Twórczyni grożono tym, że produkcja nigdy się nie ukaże, ale postanowiła twardo stać przy swoim niezależnie od konsekwencji. Cała sprawa prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięta w sądzie, ponieważ trio producentów złożyło pozew o zniesławienie.

The Deb - opis fabuły

Fabuła skupia się na Maeve (Charlotte MacInnes), która jest królową szkoły w swojej ekskluzywnej, prywatnej szkole. Kiedy jedna z jej akcji spotyka się z oburzeniem, nie tylko zostaje zdyscyplinowana przez grono pedagogiczne, ale też "scancellowana" przez równieśników. Mama wysyła Maeve do zakurzonego miasteczka Dunburn, gdzie ma zostać ze swoją kuzynką. Taylah (Natalie Abbott) to dokładne przeciwieństwo Maeve. Nie tylko nie jest tak uprzywilejowana, ale też brakuje jej znajomości progresywności swojej kuzynki. Marzeniem Taylah jest być zaproszoną na debiutancki bal. Maeve jest przeciwko takiej "heteronormatywności." Dwie dziewczyny ścierają się, kłócą, ale ostatecznie zbliżają do siebie. Dunburn z kolei okazuje się o wiele bardziej rozbudowane niż mogłoby się wydawać.