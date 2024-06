Rebel Wilson nie chce, żeby orientacja seksualna wyznaczała role aktorom. Uznała to za "kompletny nonsens"

fot. youtube.com/BBC News

Reklama

Rebel Wilson to aktorka, która pojawiała się w wielu filmach, m.in. w serii Pitch Perfect, Grimsby, Oszustkach czy Druhnach. Poza trwającym konfliktem z Sachą Baronem Cohenem, który trwa od jakiegoś czasu, została zapytana również o kilka innych kwestii. Aktorkę zapytano o to, czy jest jej zdaniem tak, że kobietom niektóre żarty uchodzą na sucho albo czy osoby, które nie są otyłe powinny żartować z tych, które są.

Rebel Wilson nie chce, żeby orientacja seksualna wyznaczała role aktorom

Odpowiedź Rebel Wilson była następująca:

Uważam, że to trudne. To wchodzenie na terytorium pokroju: "Cóż, tylko heteroseksualni ludzie mogą grać role heteroseksualne, a homoseksualni homoseksualne". Uważam to za kompletny nonsens. Uważam, że powinno się móc grać takie role, jakie się chce. Uważam też, że szczególnie w komedii istotne jest flirtowanie z granicą tego, co akceptowalne. Czasem trzeba nad nią przejść, ale na koniec dnia trzeba pamiętać, że robisz to po to, by dać ludziom rozrywkę.

Warto też dodać, że aktorka wypowiada się z perspektywy osoby nieheteroseksualnej, ponieważ ma narzeczoną.