Nowy film Jordana Peele'a ma już datę premiery

fot. Universal Pictures

Zdobywca Oscara za scenariusz Uciekaj! Jordan Peele szykuje swój kolejny horror. Według raportu The Wrap, trzeci film twórcy otrzymał oficjalną datę premiery od Universal Pictures. Projekt ma trafić do kin 22 lipca 2022 roku. Produkcja ukaże się w miesiącu pełnym potencjalnych hitów takich jak sequel Kapitan Marvel, Indiana Jones 5 oraz Fantastyczne zwierzęta 3. Tytuł filmu Peele'a oraz szczegóły jego fabuły póki co są trzymane w tajemnicy. Warto zaznaczyć, że reżyser w wywiadzie dla Business Insider powiedział, że ma cztery thrillery społeczne, które chciałby zrobić w najbliższych latach, ponieważ jak uważa najstraszniejsze potwory to istoty ludzkie, przez to, do czego jesteśmy zdolni.

foto. materiały prasowe

Ostatnim projektem w dorobku reżyserskim Peele'a jest horror To my z 2019 roku. Ostatnio twórca zajął się produkcją takich seriali jak Kraina Lovecrafta oraz Strefa mroku.