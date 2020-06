Strefa mroku - zdjęcia z jednego z odcinków 2. sezonu serialu. Nowa wersja klasycznego epizodu

fot. materiały prasowe

Strefa mroku to nowa wersja kultowego serialu emitowanego w latach 1959-64, który stał się przełomowy w dziejach telewizji. Produkcja w każdym odcinku przedstawia zupełnie nową historię. Łączą one w sobie elementy science fiction, thrillera i horroru. W 2. sezonie zobaczymy odcinek You Might Also Like, który jest kontynuacją klasycznego epizodu z oryginalnej serii pod tytułem The Serve Man. W sieci pojawiły się zdjęcia promujące ten odcinek. Są one dostępne poniżej.

Dla przypomnienia w The Serve Man grupa kosmitów ląduje na Ziemi i pomimo początkowego niepokoju ludzkość wkrótce przyjmuje różne dary, jakie oferuje im ten gatunek, ponieważ podróżnicy obiecują nawet zabrać wybranych członków populacji na swoją rodzinną planetę .

Strefa mroku sezon 2

W obsadzie 2. serii znajdują się Morena Baccarin, Billy Porter, Christopher Meloni, Sophia Macy, Jenna Elfman, Joel McHale, Jimmi Simpson, Jurnee Smollett, Topher Grace, Kylie Bunbury, Damon Wayans Jr., Gretchen Mol, Thomas Lennon, Sky Ferreira, Tavi Gevinson, Tony Hale, Gillian Jacobs, David Krumholtz, Natalie Martinez i Paula Newsome. Twórcą nowej wersji serialu jest Jordan Peele.

Strefa mroku - premiera 2. sezonu już 25 czerwca.