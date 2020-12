Batman i Joker - co stanie się z nimi w przyszłości? Nowa seria zaskakuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku pojawił się pierwszy zeszyt długo wyczekiwanej serii Batman/Catwoman ze scenariuszem Toma Kinga. Przypomnijmy, że opowieść rozgrywa się na 3 płaszczyznach czasowych, w wielu miejscach rzucając nowe światło na relację tytułowych bohaterów i ich związki z Jokerem. Premierowa odsłona historii pokazuje nam, co stało się z całą trójką w przyszłości - rewelacje te mogą stanowić dla czytelników nie lada zaskoczenie.

Kilka dekad później Selina Kyle cieszy się więc relatywnie spokojną starością, mieszkając na położonej nieopodal Gotham wyspie Seabird. Jej mąż, Bruce Wayne, wcześniej przegrał walkę z rakiem; wygląda na to, że kobieta nie do końca poradziła sobie z powstałą w ten sposób traumą. Koniec końców Catwoman udaje się do domu tajemniczego staruszka, który w progu swoich drzwi wita ją jak dawny przyjaciel. Selina zdradza jednak chwilę później, że przybyła tu po swoją zemstę za to, co mężczyzna zrobił jej wybrankowi serca i Andrei Beaumont (znanej z komiksów i animacji jako Phantasm). Starzec ściąga wówczas perukę i zdejmuje maskę - skrywał się pod nią sam Joker.

Choć Książę Zbrodni i Kobieta-Kot toną w objęciach, czytelnik może zobaczyć, że twarz antagonisty zaczyna się zmieniać, ostatecznie przybierając swoją ikoniczną, złowrogą formę.

Batman/Catwoman #1 - plansze

Największym zaskoczeniem dla komentatorów nie jest sugerowana już wcześniej śmierć Bruce'a Wayne'a z przyczyn naturalnych, a fakt, że Joker zdołał go przeżyć, mogąc raz jeszcze wpłynąć na to, co pozostawił po sobie Batman. Tom King zdradził jednak niedawno, że na odbiorców czeka znacznie więcej fabularnych niespodzianek.